Roma, "Aiuto, c'è un morto nel parco!": trovato ragazzo a terra imbottito di droghe e farmaci (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma. Quando gli agenti sono giunti sul posto a seguito di quella chiamata, si sono trovati davanti una situazione critica. Un ragazzo in fin di vita steso a pancia in giù sul terreno. Era in uno stato di perdita di coscienza, con della terra in bocca, e stava per morire soffocato dalla stessa. Il volto era affondato in una pozza di fango. A salvargli la vita, sono stati proprio gli agenti di Polizia intervenuti sul posto a seguito di una chiamata da parte di un cittadino. Leggi anche: Roma, rubavano rifiuti ferrosi ai cittadini per rivenderli: il resto lo gettavano nei terreni La dinamica L'intervento è avvenuto in un parco alla Marranella, nel quadrante sud-est della Capitale nel primo pomeriggio dello scorso lunedì. Il fatto è accaduto intorno alle 15.45. Una chiamata improvvisa è giunta al 112 da una persona che, ...

