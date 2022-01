Raoul Bova a processo per lesioni e minacce Gli gridò | “Ti ammazzo”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Raul, molto presto, andrà acon l’accusa di violenza privata, minaccia e lesione a danno di un automobilista: tutti i dettagli sulla vicendae Rocío Muñoz Morales formano una splendida coppia, nonostante la differenza di età. I due attori si sono incontrati per la prima volta sul set di Immaturi-Il viaggio, ma l’amore è nato un anno dopo, nel 2013, in un periodo davvero difficile per entrambi. Raul(Fonte: Getty Images)usciva dal suo matrimonio, durato ben 12 anni, con Chiara Giordano, da cui ha avuto due figli, Rocío aveva, appena, concluso una relazione che le ha provocato molta sofferenza. Dalla loro storia d’amore sono nate due bambine: Luna, nel 2015 e Alma nel 2018. Questo è un periodo fortunatissimo ...

finirà a processo per una lite avvenuta nel 2019 con un automobilista che rischiò di investire la sua compagna, l'attrice Rocio Munoz Morales.è a processo per violenza privata, ...dovrà rispondere delle accuse a lui rivolte da un automobilista che avrebbe rischiato di investire la sua compagna, Rocio Munoz Morales.Non proprio un bel momento per l'attore Raoul Bova: una reazione violenta lo ha portato a ricevere accuse di violenza privata.Per un soffio Rocío Muñoz Morales, la sua compagna, non era stata investita, da un automobilista che stava parcheggiando e, così, Raoul Bova, in preda all'ira e alla ...