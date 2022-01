Quirinale: Letta fa il punto con capigruppo dopo vertice con Conte e Speranza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha fatto il punto con le capigruppo, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, dopo il vertice di stamattina con Giuseppe Conte e Roberto Speranza. “Non è il momento di bruciare nomi”, ha risposto Malpezzi ai cronisti alla Camera che le chiedevano delle indiscrezioni sulla frenata di Conte rispetto all'ipotesi di Mario Draghi al Colle. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il segretario del Pd, Enrico, ha fatto ilcon le, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani,ildi stamattina con Giuseppee Roberto. “Non è il momento di bruciare nomi”, ha risposto Malpezzi ai cronisti alla Camera che le chiedevano delle indiscrezioni sulla frenata dirispetto all'ipotesi di Mario Draghi al Colle.

Advertising

Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - repubblica : Quirinale, Letta e l’alleato M5S in crisi per l'inchiesta Moby: 'Questo è il momento di tenere i nervi saldi' [di G… - repubblica : Quirinale, vertice Letta-Conte-Speranza. 'Aperti al confronto con il centrodestra. Lavoreremo insieme per un presid… - TV7Benevento : Quirinale: Letta fa il punto con capigruppo dopo vertice con Conte e Speranza... - infoitinterno : Quirinale, vertice Conte-Letta-Speranza: «Di nomi parleremo con il centrodestra». M5S: Draghi resti premier -