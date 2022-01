Quirinale, Berlusconi fa saltare vertice: impasse centrodestra (Di giovedì 20 gennaio 2022) Silvio Berlusconi prende ancora tempo, si ferma a Milano e fa slittare il vertice di centrodestra che tutti si aspettavano per domani a pranzo, nella villa romana dell'ex premier. Con Pd, M5s e LeU che chiedono al centrodestra di sgombrare il campo dalla candidatura dell'ex premier, Lega e FdI che mordono il freno per poter giocare anche loro la partita per il Quirinale, l'ex Cavaliere ricorre a ogni escamotage pur di guadagnare tempo: "Il vertice si potrebbe tenere forse venerdì, o magari nel fine settimana...", dicono da Fi, facendo capire che non è detto neanche si tenga.L'obiettivo è bloccare i giochi fino alla quarta votazione, e poi sperare, nella convinzione che se il centrodestra resterà compatto i voti potrebbero arrivare. Per ora da Lega e Fratelli d'Italia ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Silvioprende ancora tempo, si ferma a Milano e fa slittare ildiche tutti si aspettavano per domani a pranzo, nella villa romana dell'ex premier. Con Pd, M5s e LeU che chiedono aldi sgombrare il campo dalla candidatura dell'ex premier, Lega e FdI che mordono il freno per poter giocare anche loro la partita per il, l'ex Cavaliere ricorre a ogni escamotage pur di guadagnare tempo: "Ilsi potrebbe tenere forse venerdì, o magari nel fine settimana...", dicono da Fi, facendo capire che non è detto neanche si tenga.L'obiettivo è bloccare i giochi fino alla quarta votazione, e poi sperare, nella convinzione che se ilresterà compatto i voti potrebbero arrivare. Per ora da Lega e Fratelli d'Italia ...

