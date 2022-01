Perchè l’Ue dovrebbe bandire i bitcoin | secondo un regolatore

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelle istituzioni europee c’è chi sta osservando il mondo delle criptovalute e si interessa del loro impatto ambientale. Come Erik Thedéen, vicepresidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), che ha esortato l’Unione ala pratica di mining più inquinante in nome della lotta al cambiamento climatico. Parlando al Financial Times, Thedéen ha rilevato come il mining (estrazione) disia diventata una “questione nazionale” per il suo paese natale, la Svezia, e ha avvertito che le criptovalute rappresentano un rischio per il raggiungimento degli obiettivi decarbonizzazione individuati negli accordi di Parigi. Sarebbe ironico se l’energia rinnovabile fosse dedicata al mining, ha chiosato. L’intervento indica il sentimento che si respira in certi ambiti dele che potrebbe impattare il mondo ...