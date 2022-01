Palagonia, assessore arrestato per omicidio: storia di mafia e vendetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Concorso in omicidio aggravato . Come questa accusa i carabinieri hanno messo le manette oggi a Antonino Ardizzone , 46 anni, assessore del Comune di Palagonia , in provincia di Catania, con delega ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Concorso inaggravato . Come questa accusa i carabinieri hanno messo le manette oggi a Antonino Ardizzone , 46 anni,del Comune di, in provincia di Catania, con delega ...

