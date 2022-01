P. Iva, a Draghi fa comodo etichettarci come no vax (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Partite Iva Italia, al governo Draghi fa comodo etichettarci come no vax – “Etichettare come no Vax le manifestazioni di piazza, come quella dello scorso 15 gennaio a piazza San Giovanni a Roma, significa offendere il dramma di milioni di lavoratori messi in ginocchio dalla crisi per il covid. Si tratta di una lettura ipocrita che fornisce un alibi inaccettabile ad un governo che in questi mesi ha dimostrato di fregarsene del destino di migliaia di famiglie, padri e madri, lavoratori di ogni settore, moltissimi dei quali vaccinati”. Così in una nota Angelo Distefano, presidente dell’associazione Le Partite Iva Italia. “Abbiamo deciso insieme ad altre sigle di creare il Coordinamento Verità è Libertà e di organizzare la manifestazione di Roma per raccontare la nostra verità sulla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Partite Iva Italia, al governofano vax – “Etichettareno Vax le manifestazioni di piazza,quella dello scorso 15 gennaio a piazza San Giovanni a Roma, significa offendere il dramma di milioni di lavoratori messi in ginocchio dalla crisi per il covid. Si tratta di una lettura ipocrita che fornisce un alibi inaccettabile ad un governo che in questi mesi ha dimostrato di fregarsene del destino di migliaia di famiglie, padri e madri, lavoratori di ogni settore, moltissimi dei quali vaccinati”. Così in una nota Angelo Distefano, presidente dell’associazione Le Partite Iva Italia. “Abbiamo deciso insieme ad altre sigle di creare il Coordinamento Verità è Libertà e di organizzare la manifestazione di Roma per raccontare la nostra verità sulla ...

0760patriot : @Palazzo_Chigi Caro bollette? Basterebbe togliere l'IVA. Non prenda in giro gli Italiani presidente Draghi su dai!!!!!!! - MamolkcsMamol : RT @Lucilla93730473: @etventadv @MamolkcsMamol @massimogara Commercianti e industriali,avidi come pochi,hanno creduto di tornare a fare aff… - Lucilla93730473 : @etventadv @MamolkcsMamol @massimogara Commercianti e industriali,avidi come pochi,hanno creduto di tornare a fare… - Mariang47614228 : RT @ciafapino: ricchezza degli italiani è pari a 9.939 miliardi di euro. Il patrimonio in beni reali ammonta a 6.100 miliardi (il 61,4% del… - ciafapino : ricchezza degli italiani è pari a 9.939 miliardi di euro. Il patrimonio in beni reali ammonta a 6.100 miliardi (il… -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Draghi Sostegni 2022: ecco le ipotesi su bonus stagionali e ristori ...rinnovato lo stop a quei settori colpiti sin dall'inizio della pandemia spingono il governo Draghi ... per esempio su nuovi bonus stagionali per il 2022 o nuovi aiuti nei confronti delle partite IVA. ...

Decreto Sostegni 2022: ecco qual è la situazione dei bonus! Per questo motivo, Mario Draghi e la sua squadra di Governo , sembrano intenzionati a stanziare ... Questo andrebbe a favorire sia i lavoratori che le Partite Iva , dato che in entrambe le situazioni l'...

P. Iva, a Draghi fa comodo etichettarci come no vax - RomaDailyNews RomaDailyNews Decreto Sostegni 2022: ecco qual è la situazione dei bonus! A breve arriverà il nuovo decreto Sostegni 2022 e con esso verrà chiarita la situazione di molti bonus! Che cosa accadrà agli aiuti? Ecco le ultime.

Bollette luce e gas: bonus sociale per tutti! Come averlo Con la nuova stangata sulle bollette luce e gas di gennaio, arriva per tutti un nuovo bonus sociale: chi potrà averlo subito e quali sono i nuovi interventi.

