Omicron porta anche la quarta ondata di fake news (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bufale e disinformazione sul covid corrono parallele all'evolversi del virus. Da qualche settimana la rete è inondata da una campagna virale di fake news e informazioni fuorvianti che riguardano Omicron e la somministrazione delle terze dosi. Una delle piattaforme dove prendono forma queste campagne è Telegram. Qui sul canale "Dentro la Notizia", oltre 91mila iscritti, una volta entrato sono stato investito ad un flusso narrativo cospirazionista dai toni a tratti eversivi. Il canale infatti fomenta quotidianamente gli iscritti a seguire l'esempio dei bulgari che assaltano il parlamento mentre noi assistiamo inermi alla dittatura nazifascista di Draghi. L'incitamento a prendere d'assalto i Parlamenti è un refrain che ho riscontrato spesso in diversi gruppi e canali telegram. Ma anche in maniera meno ...

