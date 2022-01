Niente albergo di lusso per John Malkovich a Venezia: è senza Super Green Pass (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le regole valgono per tutti, anche se sei un famoso attore molto stimato anche in Italia. E così John Malkovich è stato respinto dall’hotel Danieli, noto albergo di extra-lusso nel cuore di Venezia, perché sprovvisto di Green Pass. Le nuove norme, infatti, parlano chiaro: i soggiorni nelle strutture alberghiere sono permessi solamente alle persone che presentano la certificazione verde rafforzata, cioè quella da vaccino. E la star hollywoodiana, che si trova sulla Laguna per girare il sequel di “Mr. Ripley”, è stato costretto a trovare una soluzione alternativa. John Malkovich a Venezia, ma senza Green Pass non lo fanno entrare in albergo In realtà il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le regole valgono per tutti, anche se sei un famoso attore molto stimato anche in Italia. E cosìè stato respinto dall’hotel Danieli, notodi extra-nel cuore di, perché sprovvisto di. Le nuove norme, infatti, parlano chiaro: i soggiorni nelle strutture alberghiere sono permessi solamente alle persone che presentano la certificazione verde rafforzata, cioè quella da vaccino. E la star hollywoodiana, che si trova sulla Laguna per girare il sequel di “Mr. Ripley”, è stato costretto a trovare una soluzione alternativa., manon lo fanno entrare inIn realtà il ...

abruzzointerno : RT @ennemme: 18 gennaio 2017: la tragedia di Rigopiano, ok. Cioè, ok per niente: quello è un posto che mette paura già ad arrivarci in una… - StevLova : il mio stomaco era gia' sceso in piazza a manifestare per la fame, quando finalmente il tipo ci congeda. Bene, mi d… - StevLova : decide di portarmi in giro a farmi vedere i vari campi di addestramento locali. Si fanno le sette di sera e penso c… - ennemme : 18 gennaio 2017: la tragedia di Rigopiano, ok. Cioè, ok per niente: quello è un posto che mette paura già ad arriva… - LaBiaBi11 : @lrrilevante @tatonissimo Ti dico che a Toronto mi dovetti far prestare i dollari dall’albergo. Non mi funzionava niente ?? Capisco il dramma -