Nelle Filippine i fondali più belli del mondo

Negli ultimi tre anni le Filippine hanno vinto il World Travel Awards (WTA) che vedeva rivaleggiare alcune delle più meravigliose destinazioni sparse in ogni angolo del mondo come le Maldive, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nelle Filippine Nelle Filippine i fondali più belli del mondo Mindoro - Apo Reef è forse il posto migliore per fare le immersioni nelle Filippine, con i suoi 35 km quadrati è la barriera corallina più estesa delle Paese. Le sue acque cristalline ospitano più di ...

Nelle Filippine i fondali più belli del mondo

Nelle Filippine i fondali più belli del mondo Il paese può vantare alcuni dei migliori punti di immersione dell’intero emisfero dove si trovano risorse marine e acquatiche biologicamente diverse tra di loro. Le Filippine n ...

