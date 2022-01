Love is in the air, trama 19 gennaio: una scommessa vinta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A Love is in the air i riflettori saranno puntati sulla convivenza «forzata» di Eda e Serkan. I due ex fidanzati, infatti, si sono ritrovati a vivere sotto lo stesso tetto a causa di una decisione della giudice che ha avuto in carico la richiesta di affidamento della piccola Kiraz. La donna ha invitato i due a trascorrere del tempo nello stesso appartamento con la figlioletta per garantirle serenità e stabilità. Mentre, però, Bolat sta cercando di approfittare di questa convivenza per riavvicinarsi alla sua amata Yildiz, quest'ultima sta manifestando disappunto e sta cercando di mandare via l'architetto, nonostante abbia confidato a Melek di avere voglia di baciarlo e che la sua presenza la destabilizza proprio a causa dei sentimenti che prova per lui. Stando alla trama della soap opera di Canale 5 di oggi, mercoledì 19 gennaio, Kerem ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ais in the air i riflettori saranno puntati sulla convivenza «forzata» di Eda e Serkan. I due ex fidanzati, infatti, si sono ritrovati a vivere sotto lo stesso tetto a causa di una decisione della giudice che ha avuto in carico la richiesta di affidamento della piccola Kiraz. La donna ha invitato i due a trascorrere del tempo nello stesso appartamento con la figlioletta per garantirle serenità e stabilità. Mentre, però, Bolat sta cercando di approfittare di questa convivenza per riavvicinarsi alla sua amata Yildiz, quest'ultima sta manifestando disappunto e sta cercando di mandare via l'architetto, nonostante abbia confidato a Melek di avere voglia di baciarlo e che la sua presenza la destabilizza proprio a causa dei sentimenti che prova per lui. Stando alladella soap opera di Canale 5 di oggi, mercoledì 19, Kerem ...

Advertising

the_urban_fight : Sorry lu cheppandi.. Love u lu cheppandi.. Idi crct meter... - B4CKTOL0U : @CS23071 6. trovare il bello nelle cose sempre 16. nord europa in generale, londra più di tutti 19. ages ago non me… - fipo972 : @clarinneparis Love is in the air!!! Buongiorno e buona giornata bella?? - zazoomblog : Beautiful Una Vita Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 19 gennaio 2022 - #Beautiful #Anticipazioni:… - klaus1973_2014 : RT @raicinque: Stasera in PrimaTV #18gennaio alle 22.50 su #Rai5 il docufilm 'Roma Caput Disco' progetto iniziato nel 2010 ispirato al libr… -