LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Kilde precede uno splendido Marsaglia, Innerhofer è quarto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Al via il trentesimo atleta del lotto, il francese Nils Allegre. 12.17 Abbiamo dunque due azzurri nelle prime quattro posizioni al momento. Evidentemente la lotta per la convocazione olimpica ha spronato le seconde linee a dare il massimo. 12.15 VOLA Marsaglia! Secondo all’arrivo con lo stesso ritardo di Matthias Mayer, +0”22. Che bella Prova da parte del nostro veterano! 12.14 Sul traguardo Casse paga +1”68 (sedicesimo). Ottimi gli intertempi di Matteo Marsaglia, attenzione! 12.13 Meno di un secondo di ritardo per il piemontese a metà pista. 12.12 Tutto sommato Crawford può dirsi soddisfatto: decimo a +1”34. Partito Casse! 12.10 Sottotono lo statunitense Jared Goldberg, penultimo a +4”11. Dopo il canadese James Crawford assisteremo in rapida successione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Al via il trentesimo atleta del lotto, il francese Nils Allegre. 12.17 Abbiamo dunque due azzurri nelle prime quattro posizioni al momento. Evidentemente la lotta per la convocazione olimpica ha spronato le seconde linee a dare il massimo. 12.15 VOLA! Secondo all’arrivo con lo stesso ritardo di Matthias Mayer, +0”22. Che bellada parte del nostro veterano! 12.14 Sul traguardo Casse paga +1”68 (sedicesimo). Ottimi gli intertempi di Matteo, attenzione! 12.13 Meno di un secondo di ritardo per il piemontese a metà pista. 12.12 Tutto sommato Crawford può dirsi soddisfatto: decimo a +1”34. Partito Casse! 12.10 Sottotono lo statunitense Jared Goldberg, penultimo a +4”11. Dopo il canadese James Crawford assisteremo in rapida successione ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Dominik Paris ritrova l’amata Streif - #alpino #Prova… - lillydessi : LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: apoteosi Brignone. Sofia Goggia: 'Faccio fatica a camminare' - OA Sp… - lillydessi : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: Braathen da 29° a 1°. Giuliano Razzoli di nuovo sul podio: '6 anni… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, SUPER-G femminile Zauchensee 2022: aggiornamenti in DIRETTA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Braathen, 29esimo dopo la #primamanche, trionfa nello #slalom di #Wengen! Grandissimo terzo p… -