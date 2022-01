L'infinito circolo vizioso del metaverso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Benvenuti nel metaverso. Esso è una realtà completamente nuova, determinata esclusivamente dalle vostre percezioni, in cui tutto ciò che potete vedere, sentire, toccare e magari annusare vi sembrerà perfettamente vero. Esattamente come nel vecchio universo, in effetti. Anzi, il grado di qualità del metaverso verrà misurato in base alla possibilità di confonderlo con la realtà; il metaverso perfetto è del tutto indistinguibile dall’universo tradizionale. È come lo stuzzicadenti artigianale che Ugo Tognazzi ricavava cesellando maniacalmente un tronco d’albero: pregiatissimo poiché uguale identico a uno stuzzicadenti industriale. Perfino questo articolo, letto nel metaverso, vi sembrerà tanto reale quanto leggendolo nel solito universo. Poiché anzi la realtà del metaverso sarà certificata dai sensi che ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Benvenuti nel. Esso è una realtà completamente nuova, determinata esclusivamente dalle vostre percezioni, in cui tutto ciò che potete vedere, sentire, toccare e magari annusare vi sembrerà perfettamente vero. Esattamente come nel vecchio universo, in effetti. Anzi, il grado di qualità delverrà misurato in base alla possibilità di confonderlo con la realtà; ilperfetto è del tutto indistinguibile dall’universo tradizionale. È come lo stuzzicadenti artigianale che Ugo Tognazzi ricavava cesellando maniacalmente un tronco d’albero: pregiatissimo poiché uguale identico a uno stuzzicadenti industriale. Perfino questo articolo, letto nel, vi sembrerà tanto reale quanto leggendolo nel solito universo. Poiché anzi la realtà delsarà certificata dai sensi che ...

