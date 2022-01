La non elezione di Draghi al Quirinale creerebbe una tragicommedia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Claudio Velardi sull’Huffington Post scrive con esatta percezione delle cose che levare Draghi da Palazzo Chigi e metterlo al Quirinale, vista la necessità per il governo e le pubbliche amministrazioni e i privati associati di spendere bene oltre duecento miliardi europei in sei anni, è un azzardo che solo i pessimisti e realisti possono concepire, mentre lui è un ottimista razionale e crede che con Draghi al timone cambierà radicalmente l’Italia. In effetti solo riformisti assaliti dalla realtà possono pensare che solo la politica italiana e il sistema italiano, qualunque cosa queste nozioni vogliano significare, saranno in grado, se lo saranno, di fare un passettino da duecento testoni in direzione della trasformazione modernizzante e liberalizzante di questo paese. Il riformista purissimo si affida al “Deus ex machina”. E il destino ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Claudio Velardi sull’Huffington Post scrive con esatta percezione delle cose che levareda Palazzo Chigi e metterlo al, vista la necessità per il governo e le pubbliche amministrazioni e i privati associati di spendere bene oltre duecento miliardi europei in sei anni, è un azzardo che solo i pessimisti e realisti possono concepire, mentre lui è un ottimista razionale e crede che conal timone cambierà radicalmente l’Italia. In effetti solo riformisti assaliti dalla realtà possono pensare che solo la politica italiana e il sistema italiano, qualunque cosa queste nozioni vogliano significare, saranno in grado, se lo saranno, di fare un passettino da duecento testoni in direzione della trasformazione modernizzante e liberalizzante di questo paese. Il riformista purissimo si affida al “Deus ex machina”. E il destino ...

Ultime Notizie dalla rete : non elezione Quirinale, si muove il partito di Draghi. Ipotesi Cartabia per Palazzo Chigi In attesa che Berlusconi sciolga la riserva , si muove il partito che lavora per l'elezione di ... poi, hanno un effetto collaterale non secondario agli occhi di un Parlamento che ha il più alto numero ...

Enrico Mentana applaude Giorgia Meloni: "Lezione alla sinistra", quello che il Pd non ammette Anche Enrico Mentana le suona a Partito democratico e compagni. L'occasione? L'elezione del nuovo presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola . Una donna. Da qui la frecciata del direttore del Tg di La7 su Facebook: 'Una lezione per la sinistra: da oggi le tre ...

La non elezione di Draghi al Quirinale creerebbe una tragicommedia Il Foglio Elezione Presidente della Repubblica, Fico: 'I non vaccinati votano con tampone' Elezione Presidente della Repubblica: i protocolli di sicurezza Il Presidente Fico ha poi specificato le modalità di voto per evitare assembramenti : 'Si parte lunedì alle ore 15. Si voterà per scheda ...

Elezioni Presidente della Repubblica: come funzionerà il voto? Le regole Elezioni Presidente della Repubblica: rese note le regole anti-contagio con cui si svolgeranno le votazioni a partire da lunedì 24 gennaio ...

