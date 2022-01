I problemi non vanno via e i numeri “non tornano” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di ieri, martedì 18 gennaio, all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Se le cose hanno la testa dura (lo diceva Lenin che, probabilmente, ne aveva fatto amara esperienza), ancora più dura è quella della orrenda “compagnia di giro” fatta di problemi e di numeri. Un “insieme” che si può cacciar via dalla porta, ma che inesorabilmente rientra dalla finestra ancora più beffardo di prima. Eduardo De Filippo ha insegnato che non esiste alcun “illusionismo ottico” alla Sik Sik: un “artificio magico” in grado di cambiare, oppure occultare, la realtà. Ci ha provato il sindaco Luigi de Magistris fuoruscito ai primi di ottobre 2021.Il suo bilancio comunale era “sotto” di “appena” due miliardi e mezzo. Se il testo che esibiva finiva con l’essere approvato, sia pure in maniera ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di ieri, martedì 18 gennaio, all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Se le cose hanno la testa dura (lo diceva Lenin che, probabilmente, ne aveva fatto amara esperienza), ancora più dura è quella della orrenda “compagnia di giro” fatta die di. Un “insieme” che si può cacciar via dalla porta, ma che inesorabilmente rientra dalla finestra ancora più beffardo di prima. Eduardo De Filippo ha insegnato che non esiste alcun “illusionismo ottico” alla Sik Sik: un “artificio magico” in grado di cambiare, oppure occultare, la realtà. Ci ha provato il sindaco Luigi de Magistris fuoruscito ai primi di ottobre 2021.Il suo bilancio comunale era “sotto” di “appena” due miliardi e mezzo. Se il testo che esibiva finiva con l’essere approvato, sia pure in maniera ...

