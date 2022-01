GFVip, Soleil tocca Gianmaria proprio lì… la reazione di lui è immediata (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Più volte si è discusso del rapporto di Gianmaria e Soleil. All’inizio del reality i due non facevano altro che scornarsi e rinfacciarsi il passato. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Soleil prende in giro Katia: Ricciarelli furiosa e Soleil reagisce così alle sue spalle Sono stati una coppia ma le cose tra i due non erano finite bene e ritrovarsi al GF Vip ha acceso vecchi rancori. Ora però, a distanza di mesi, il rapporto tra i due sembra essere cambiato. Soleil si è concentrata su Alex Belli, Gianmaria prima su Sophie e ora su Federica, con la quale sembra essere nata una dolce frequentazione. Le provocazioni di Soleil nei confronti di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Più volte si è discusso del rapporto di. All’inizio del reality i due non facevano altro che scornarsi e rinfacciarsi il passato. LEGGI ANCHE: — GF Vip,prende in giro Katia: Ricciarelli furiosa ereagisce così alle sue spalle Sono stati una coppia ma le cose tra i due non erano finite bene e ritrovarsi al GF Vip ha acceso vecchi rancori. Ora però, a distanza di mesi, il rapporto tra i due sembra essere cambiato.si è concentrata su Alex Belli,prima su Sophie e ora su Federica, con la quale sembra essere nata una dolce frequentazione. Le provocazioni dinei confronti di ...

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP a salvarsi è... Soleil! #GFVIP - GrandeFratello : Livello di pazienza: Soleil ?? #GFVIP - GiusCinelli : RT @Samanthatewitch: E' come Giucas protegge Sole...??????adoroooooo???????? #soleil #SoleilSorge #giucascasella #GFvip - mel_cri : RT @solesupporter: Da Katia me lo posso anche aspettare, per la sua età, ma sentire dire da Nathaly ‘frocio’ proprio no. Per non parlare de… -