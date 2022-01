Gf Vip | Sonia Bruganelli svela un retroscena su Adriana Volpe | «Ecco che fa dietro le quinte»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)unsual Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, l’opinionista chiarisce anche i dubbi sulla sua partecipazione alla prossima edizione del reality e sul ruolo che potrebbe ricoprire. Una risposta a una domanda sempre più insistente con l’avvicinarsi del 14 marzo 2022, data in cui si concluderà il GFVip.e il GFVip 7 La moglie di Paolo Bonolis ha annunciato che durante l’edizione numero 7 del programma lei non ci sarà. «Prima di iniziare questa intervista, vorrei spendere una parola per ringraziare Alfonso Signorini. L’avermi scelta per il suo GF Vip, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore ...