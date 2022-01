Francisco Gento … calciatore unico

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Raffaele Ciccarelli) – Ci sono giocatori che, pur lontani nel tempo, sono stati così importanti protagonisti della loro epoca da essere entrati nell’immaginario collettivo Uno di questi è sicuramente, che ha lasciato la vita terrena in queste ore per entrare definitivamente nel Mito.ha speso tutta la sua vita calcistica al Real, dopo gli inizi al Racing Santander, contribuendo a consolidarne la leggenda fin dagli albori di quella che è diventata la sua competizione per eccellenza, la Coppa dei Campioni. Ferenc Puskas, Raymond Kopa, Hector Rial e Alfredo Di Stefano furono gli altri sodali che innervarono quella squadra dei sogni, e nessuna di queste leggende è, può essere, ignorata da quanti seguono il calcio, tifosi antichi o giovani di primo pelo.era un’ala ...

Il Real Madrid piange la scomparsa di Francisco Gento "Paco", ex stella degli anni '50 e 60' deceduta all'età di 88 anni. Unico calciatore ad aver vinto in carriera per sei volte la Coppa dei Campioni, cinque delle quali consecutive. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Francisco Gento 'Paco', leggenda del grande Real Madrid. E' stato lo stesso club 'blanco', come riporta Marca, ad annunciare la morte dell'ex campione, che aveva 88 anni.