Firenze: lite in coda per il tampone, interviene la polizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un 30enne di origine straniera avrebbe sferrato due pugni al volto di un 50enne fiorentino, durante una discussione per motivi di precedenza nella fila L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un 30enne di origine straniera avrebbe sferrato due pugni al volto di un 50enne fiorentino, durante una discussione per motivi di precedenza nella fila L'articolo proviene daPost.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lite sul costo della corsa, un tassista aggredisce una cliente a Firenze. Il momento del calcio e dello schiaffo ri… - FirenzePost : Firenze: lite in coda per il tampone, interviene la polizia - corrierefirenze : La discussione per motivi di precedenza in coda - nicomanetta1 : Il tassista e la lite con la cliente: 'Mi scuso, ho sbagliato. Ma lei mi ha aggredito' - La Nazione - LA NAZIONE… - linosegna : RT @nicomanetta1: Il tassista e la lite con la cliente: 'Mi scuso, ho sbagliato. Ma lei mi ha aggredito' - LA NAZIONE #taxi #NoUber https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze lite Tassista aggredisce la cliente, al via l'iter disciplinare Firenze, 19 gennaio 2022 - La commissione comunale taxi ha dato il via all'iter disciplinare nei confronti del tassista che, come si evince da un video, ha aggredito una donna a Firenze dopo una lite che sarebbe nata per il prezzo della corsa. Sulla vicenda sia la donna che lo stesso tassista hanno presnetato denuncia : il conducente ha sostenuto di aver reagito dopo essere ...

Come passare da TIM a Vodafone: le offerte di Gennaio 2022 ... Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, ... Con RED Max si può avere incluso uno smartphone tra Samsung Galaxy A32 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE o Oppo ...

Firenze, lite per il posto in fila ai tamponi: 30enne picchia un 50enne Corriere Fiorentino Finisce a pugni la lite in coda per il tampone E' successo a Firenze davanti a una farmacia. Un trentenne ha tirato due pugni a un cinquantenne Firenze, 19 gennaio 2022 - La tensione in coda davanti a una farmacia per fare il tampone è sfociata in ...

Firenze: lite in coda per il tampone, interviene la polizia Un 30enne di origine straniera avrebbe sferrato due pugni al volto di un 50enne fiorentino, durante una discussione per motivi di precedenza nella fila lite, coda tampone ...

, 19 gennaio 2022 - La commissione comunale taxi ha dato il via all'iter disciplinare nei confronti del tassista che, come si evince da un video, ha aggredito una donna adopo unache sarebbe nata per il prezzo della corsa. Sulla vicenda sia la donna che lo stesso tassista hanno presnetato denuncia : il conducente ha sostenuto di aver reagito dopo essere ...... Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona,, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, ... Con RED Max si può avere incluso uno smartphone tra Samsung Galaxy A32 5G, Xiaomi 115G NE o Oppo ...E' successo a Firenze davanti a una farmacia. Un trentenne ha tirato due pugni a un cinquantenne Firenze, 19 gennaio 2022 - La tensione in coda davanti a una farmacia per fare il tampone è sfociata in ...Un 30enne di origine straniera avrebbe sferrato due pugni al volto di un 50enne fiorentino, durante una discussione per motivi di precedenza nella fila lite, coda tampone ...