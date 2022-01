(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Con riferimento al provvedimento emesso in data 18 gennaio 2022 dal Garante Privacy,Energia, Società del Gruppo, precisa di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa, di essere ...

fisco24_info : Enel,estranea a chiamate indesiderate,fenomeno fraudolento: (vedi 'Telemarketing, Garante multa...' delle 16,48) -

ANSA Nuova Europa

...Energia, Società del Gruppo, precisa di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa, di esserealle condotte di 'chiamate indesiderate' e di aver sempre applicato misure ...A vincerlo una malattia respiratoria (del tuttoal Covid) che in poche settimane lo ha portato alla morte. Perito industriale, entrò nel mondo del lavoro come tecniconei primi anni '60,..."Con riferimento al provvedimento emesso in data 18 gennaio 2022 dal Garante Privacy, Enel Energia, Società del Gruppo Enel, precisa di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa, di essere ...