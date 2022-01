“E che ca…”. Cartabianca, Cacciari esplode sul tema scottante. L’imbarazzo di Bianca Berlinguer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Massimo Cacciari è una furia a CartaBianca. Ospite del programma di Bianca Berlinguer, in onda su Rai3, il filosofo si è lanciato a un’accesa critica sui vaccini anti Covid. In collegamento da casa, Cacciari si è scontrato duramente con Emma Bonino. L’ex sindaco di Venezia tra l’altro, è da giorni al centro delle polemiche, non per le sue note posizioni contrarie al Green pass, ma per essersi sottoposto alla terza dose di vaccino. Cacciari ha però perso le staffe quando è stata introdotta l’ipotesi di un secondo richiamo booster, che diventerebbe la quarta dose a tutti gli effetti: un’ipotesi ristretta agli immuno-depressi per il momento. Si tratta tuttavia di una strategia che Israele sta già portando avanti per i soggetti fragili e gli over 60. Qui appunto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Massimoè una furia a. Ospite del programma di, in onda su Rai3, il filosofo si è lanciato a un’accesa critica sui vaccini anti Covid. In collegamento da casa,si è scontrato duramente con Emma Bonino. L’ex sindaco di Venezia tra l’altro, è da giorni al centro delle polemiche, non per le sue note posizioni contrarie al Green pass, ma per essersi sottoposto alla terza dose di vaccino.ha però perso le staffe quando è stata introdotta l’ipotesi di un secondo richiamo booster, che diventerebbe la quarta dose a tutti gli effetti: un’ipotesi ristretta agli immuno-depressi per il momento. Si tratta tuttavia di una strategia che Israele sta già portando avanti per i soggetti fragili e gli over 60. Qui appunto, ...

Advertising

maxmassi969 : RT @Pe_Es_: nemmeno è arrivato, lo si mette in dubbio per giugno, #Meret che non vuole rinnovare, #Demme che non è cchiù buono, #Ospina tra… - cvatelli_alsugo : @matteogalass Comune di 10 mila anime siamo arrivati alla soglia dei 700 contagi, non serve nascondere i dati per c… - Massi1926 : @SangAzzurro Va buò nu darett pur sta Signor rice e strunzat. Tutt appost. Pccat che per sua volontà e sua privacy… - Massi1926 : @PalmiraWorld Verament si tu che scritt 'il vaccino serve a nn farvi andare in ospedale'. E ti ho risposto su qs, c… - luizenorc : Questo pergliasco o come ca**o si chiama deve sparire dalla circolazione e subito ' eliminato' insieme a la sua gan… -

Ultime Notizie dalla rete : che ca… La Casa Bianca: «Attacco russo all’Ucraina possibile in ogni momento» Il Sole 24 ORE