Covid, nella Bergamasca dopo 10 settimane la curva cala. Ats: «La situazione resta delicata» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I dati del monitoraggio Ats per la settimana 12-18 gennaio. Tasso d'incidenza di 1.866 nuovi casi per 100 mila abitanti. Ats: «Il decremento permette di ipotizzare il raggiungimento del plateau della curva epidemica, ma sempre nella consapevolezza che la situazione rimane delicata per i tassi di incidenza ancora alti in termini assoluti». Quattro comuni senza nuovi contagi.

