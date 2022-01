Covid | Frassinetti FdI | nostre proposte su scuola andavano accolte 2 anni fa

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Il ministro Bianchi spieghi come mai non siano ancora stati installati i sistemi di aerazione nelle scuole e perché non siano ancora state distribuite agli studenti e al personale scolastico gratuitamente le mascherine FFP2 così come era stato annunciato. L'articolo .