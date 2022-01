Covid e calcio | varato il nuovo protocollo | stop con nove positivi su 25

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Una rosa di 25 giocatori, il limite del 35 per cento di, e il blocco a tutta una squadra in caso dicontagiati, ma tra quel gruppo definito – e depositato in Lega – di calciatori. Ora dalla serie A alla C ilha la sua definitiva linea guida per capire quando le Asl potranno bloccare un club alle prese cole la relativa partita. Con il parere favorevole del ministero della Salute ha preso vita ieri ilper lo sport secondo cui le ASL avranno facoltà di intervenire superato il 35% ditra gli atleti. Oggi, è arrivato l’ultimo e decisivo passo della Figc: per “gruppo atleti” sul quale calcolare quella percentuale va intesa una rosa di 25 giocatori. E dunque la ...