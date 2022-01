Covid, appello Garante dei detenuti: “Servono mascherine Ffp2” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 220 i positivi all’interno delle carceri siciliane con alcuni focolai significativi solo nella Sicilia orientale. I dati, aggiornati a ieri 18 gennaio, sono stati chiesti dal Garante dei diritti fondamentali dei detenuti, Giovanni Fiandaca per monitorare l’andamento della pandemia all’interno delle strutture carcerarie dopo i casi emersi negli istituti penitenziari di Siracusa (80 positivi circa) e Augusta (poco meno il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 220 i positivi all’interno delle carceri siciliane con alcuni focolai significativi solo nella Sicilia orientale. I dati, aggiornati a ieri 18 gennaio, sono stati chiesti daldei diritti fondamentali dei, Giovanni Fiandaca per monitorare l’andamento della pandemia all’interno delle strutture carcerarie dopo i casi emersi negli istituti penitenziari di Siracusa (80 positivi circa) e Augusta (poco meno il Mattino di Sicilia.

