Coronavirus | i dati del 19 gennaio | i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia 16 | 3%

EmilianoVerga : RT @RegLombardia: ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 227.504 tamponi effettuati, son… - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 227.504 tamponi effettuati, son… - AleRepossi : #Covid19: sono 2.104 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regi… - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 227.504 tamponi effettuati, son… - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 227.504 tamponi effettuat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

SOTTOVARIANTE OMICRON 2/ "Può arrivare dal Nord Europa, sembra ancora più contagiosa" BOLLETTINOLOMBARDIA,19 GENNAIO: AUMENTO POSTI LETTO IN T. I. Intanto sembra allontanarsi lo ...Calano i numeri della pandemia dain Italia dopo il giorno da "record" segnato ieri : ma, elemento ancora più importante, ... Iaggiornati al 19 gennaio mostrano 192.320 nuovi contagi , ...ROMA (ITALPRESS) – In discesa i casi di Covid-19 in Italia. Dai dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al coronavirus sono 192.320, contro i 228.179 rilevati nelle 24 ore ...Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i morti nelle ultime 24 ore sono 380 (ieri 434, comprensivi di dati arretrati della Regione Sicilia), per un totale da inizio pandemia ...