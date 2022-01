Caso Attanasio | arrestati in Congo i presunti assassini dell’ambasciatore italiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizia delavrebbe arrestato iLuca, ucciso in un’imboscata il 22 febbraio 2021 assieme alla sua scorta. A quasi un anno dall’agguato la polizia delha annunciato l’arresto deidiI seikiller fanno parte di diverse bande criminali Seduti per terra, manette ai polsi, circondati da agenti armati, 6 uomini sono stati indicati dal comandante della polizia della provincia orientale del Paese, Aba Van Ang, come membri di “gruppi di criminali che hanno insanguinato Goma”. “Tra loro, il gruppo che ha attaccato il convoglio”, ha detto il generale Constant ...

Ucciso in Congo il magistrato che indagava sul caso. Ieri il caso ha fatto registrare una prima svolta quando le forze dell'ordine del Nord Kivu hanno annunciato l'arresto di alcuni membri dalla ...Sei uomini sono stati arrestati e indicati dal comandante della polizia della provincia orientale del Paese, Aba Van Ang, come membri di "tre gruppi di criminali che hanno insanguinato Goma".La polizia del Nord Kivu, in Congo, ha annunciato che sono stati arrestati i presunti assassini del diplomatico Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista del Pam Mustafa Milambo ...