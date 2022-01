Cannavaro | “Il Napoli se la gioca con tutte Vi dico perché ho detto no alla Polonia”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fabio, ex capitano della nazionale e pallone d’oro, si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Febbre a 90, commentando anche il momento dele l’addio del capitano azzurro Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato:, il recupero dei titolari “Spalletti sta recuperando moltitori, tra infortuni, Covid, squalifiche erano mancati in troppi, se ci sono tutti ilse lacon chiunque. Ora il calendario sembra essere più abbordabile, tuttavia non bisogna sottovalutarle, basti ricordare le sconfitte con Empoli e Spezia. Ilnon deve fare calcoli e pensare a sé, poi se gli altri fanno passi falsi bisogna approfittarne. Tra le tante assenza la più pesante è stata quella di Osimhen. Ha fatto la differenza ad inizio ...

L'ex agente dei fratelli, Enrico Fedele, ai microfoni di radio Marte ha commentato il momento del: dalla lotta scudetto al calciomercato: 'Tweet del? Se sto in una comunità in cui non credo ci sia ...... Empoli e Spezia lo dimostrano" Db Milano 18/10/2015 - campionato di calcio serie A / Inter - Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: FabioLe sorti del 'suo', la ...L’ex capitano della Nazionale, Fabio Cannavaro, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “La bicicletta è diventata la mia passione, ...Cannavaro: «Da capitano a capitano, in bocca al lupo a lui. Lorenzo ha fatto una scelta difficile lasciando Napoli, rispettiamola». Queste le parole dell’ ex capitano azzurro che ha parlato dell’attua ...