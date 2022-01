Calcio | Ancelotti ' Hazard? Ad oggi è un giocatore del Real'

Advertising

mantegazziani : RT @caricaturella: •La magia di Carletto #Ancelotti #CarloAncelotti #Carletto #RealMadrid #Coppa #Football #Italiano #Italia #Calcio • http… - caricaturella : •La magia di Carletto #Ancelotti #CarloAncelotti #Carletto #RealMadrid #Coppa #Football #Italiano #Italia #Calcio •… - gio_mamma : @giusi1975 @D10sAndrea Ancelotti quella sera decise di lasciare il calcio italiano. Lui che si era trovato sempre… - maradoniano1972 : @EcciseM Diciamo che quasi nessuno ci riesce....lo stesso Mourinho è uguale.... anche se rispetto ad Ancelotti ha p… - Mione13 : @elenamarra18 @napolista Ho deciso di non dare più soldi al calcio dopo Napoli-Atalanta 2-2 Anche Ancelotti chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ancelotti

"La gestione della rosa non è complicata - aggiunge- I giocatori sono molto seri, c'è una bella atmosfera fra di loro. Non ho avuto alcun problema con nessuno e non ce ne saranno perchè la ...... ma se lo contendono Real e Psg 2019 archivio Image Sport // Manchester United / Paul Pogba ... ma la Juventus non pare essere della partita: se lo stanno contendendo il Real Madrid di...Domani ci sono gli ottavi di finale di Copa del Rey e Carlo Ancelotti ha presentato la sfida davanti alla stampa.L'allenatore e gli ex giocatori madridisti alla camera ardente per l'ultimo saluto alla leggenda del Real che a Madrid vinse sei volte la Coppa dei Campioni ...