Braun Strowman è un gigante anche su YouTube | fa più views di Lesnar | Reigns e Cody

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è stato licenziato dalla WWE all’inizio dello scorso anno, ed è stato un enorme shock per molti, poiché nessuno poteva pensare che una Superstar come lui potesse mai essere messa alla porta. E dopo varie speculazioni, the Monster Among Men ha finalmente fatto il suo debutto a ROH Final Battle con il ringname Titan, devastando chiunque gli si trovasse davanti. Il debutto diovviamente ha fatto molto rumore, raggiungendo traguardi inaspettati. The Monster Amongha caricato una foto su Instagram, rivelando che il suo debutto in Ring of Honor ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni su, sopra una clip con protagonisti Brocke Roman, che ha ottenuto 1,3 milioni di visualizzazioni, e ...