Biden | primo anno di difficoltà ma anche enormi progressi

Agenzia_Ansa : 'Primo anno di difficoltà ma anche enormi progressi con risultati record nella lotta alla pandemia e nell'economia'… - RSInews : 'Un anno di sfide e di progressi' - Joe Biden traccia un bilancio del suo primo anno da presidente statunitense - Biden: 'Nessun nuovo lockdown, ma vaccinatevi': Primo anno di difficoltà ma anche enormi progressi. 'Risultati reco… - LaVeritaWeb : Celebrato 12 mesi fa come il rifondatore della democrazia dopo Trump, Joe Biden ha finito per copiare il predecessore

E' l'appello del presidente americano Joe, in conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia delanno della sua presidenza. Ora, ha spiegato, 'siamo in un posto molto diverso, abbiamo ..."E' stato un anno di difficoltà ma anche un anno di enormi progressi": lo ha detto Joenella conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia delanno della sua presidenza, citando alcuni ...Managua. Conclusesi le celebrazioni per l’insediamento del nuovo quinquennio di governo guidato dal suo Comandante, Daniel Ortega, l’iniziativa politica sandinista si misura sulla scena interna ed int ..."E' stato un anno di difficoltà ma anche un anno di enormi progressi": lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del primo anno della sua presidenza, citando alcuni d ...