“Before 6”, il singolo di Vanessa Wagner tratto da “Study Of The Invisible” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pianista eclettica e curiosa, dalla personalità originale ed appassionata, Vanessa Wagner combina il repertorio classico con la creatività contemporanea, la musica da camera ed il suono di pianoforti antichi, oltre a progetti innovativi che alternano la musica d’arte a video, musica elettronica e danza. In ‘Before 6‘, il nuovo singolo tratto da ‘Study Of The Invisible‘, il disco in arrivo il 25 marzo su etichetta Infiné Music, Vanessa Wagner mette in evidenza il profilo inclassificabile del pianista e compositore italiano Ezio Bosso, scomparso nel 2020 a causa di una malattia incurabile. ‘Before 6’ immerge l’ascoltatore in uno stato di assenza di gravità, un viaggio immobile nella propria solitudine, creando un senso ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pianista eclettica e curiosa, dalla personalità originale ed appassionata,combina il repertorio classico con la creatività contemporanea, la musica da camera ed il suono di pianoforti antichi, oltre a progetti innovativi che alternano la musica d’arte a video, musica elettronica e danza. In ‘6‘, il nuovoda ‘Of The‘, il disco in arrivo il 25 marzo su etichetta Infiné Music,mette in evidenza il profilo inclassificabile del pianista e compositore italiano Ezio Bosso, scomparso nel 2020 a causa di una malattia incurabile. ‘6’ immerge l’ascoltatore in uno stato di assenza di gravità, un viaggio immobile nella propria solitudine, creando un senso ...

Advertising

Lopinionista : 'Before 6', il singolo di Vanessa Wagner tratto da 'Study Of The Invisible' - ___livia95___ : Il 28 marzo 2019, Jane ha annunciato l'uscita del suo EPdi debutto da solista, Dinah Jane 1,per il 19 aprile 2019.… -

Ultime Notizie dalla rete : Before singolo Yu - Gi - Oh! Master Duel Anteprima: Il sogno nel cassetto di ogni duellante La prima rappresenta una sorta di campagna a giocatore singolo, dove si possono apprendere i ...tanti dettagli su come sarebbe stato Days Gone 2 sarebbe stato diverso dal primo capitolo? The Day Before ...

Beatles, le canzoni dalla peggiore alla migliore: la classifica ... 1964) 85 'Lady Madonna' (singolo, 1968) 84 'I'm Looking Through You' ('Rubber Soul', 1965) 83 'I'm A Loser' ('Beatles For Sale', 1964) 82 'I Feel Fine' (singolo, 1964) 81 'The Night Before' ('Help!',...

Muse, il ritorno con Won't Stand Down Radiofreccia Maroon 5 il nuovo singolo “Lovesick I MAROON 5, protagonisti del 2021 radiofonico italiano, arrivano in radio venerdì 7 gennaio con il super radiofonico LOVESICK, il nuovo estratto dall’album di inediti JORDI! LOVESICK arriva in radio d ...

La prima rappresenta una sorta di campagna a giocatore, dove si possono apprendere i ...tanti dettagli su come sarebbe stato Days Gone 2 sarebbe stato diverso dal primo capitolo? The Day...... 1964) 85 'Lady Madonna' (, 1968) 84 'I'm Looking Through You' ('Rubber Soul', 1965) 83 'I'm A Loser' ('Beatles For Sale', 1964) 82 'I Feel Fine' (, 1964) 81 'The Night' ('Help!',...I MAROON 5, protagonisti del 2021 radiofonico italiano, arrivano in radio venerdì 7 gennaio con il super radiofonico LOVESICK, il nuovo estratto dall’album di inediti JORDI! LOVESICK arriva in radio d ...