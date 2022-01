Advertising

orizzontescuola : Assenti i docenti titolari e i sostituti: la dirigente scolastica torna in cattedra a fare lezione - radioromait : “Rientro a scuola quasi drammatico, tra ragazzi positivi, docenti assenti e supplenti introvabili” - 89thAlexis : Situazione attuale nelle scuole tra docenti e alunni assenti: - bonadonnaandrea : RT @maurtai: @AriannadelNegr1 @Cartabellotta 200 alunni positivi/in quarantena nel mio Liceo. Docenti assenti. Ingressi e uscite a tutte le… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Troppi docenti assenti a Bogliasco, la preside scrive ai genitori: “Occupate voi le cattedre” -

Ultime Notizie dalla rete : Assenti docenti

Orizzonte Scuola

... il 6% deie del personale non è in regola. Investimenti in sicurezza e per le aule Scuole del Fvg a rischio paralisi: "Due professori su 10a causa del Covid". Le aree più in ...Gli alunnida scuola dall'11 al 14 gennaio, possono rientrare in presenza da mercoledì 19 comunicandolo via mail allecoordinatrici di sezione'. Per la scuola dell'infanzia ricordiamo ..."I docenti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze, perché questo va poi a discapito dell’attività che devono svolgere con i bambini e ragazzi che seguono ". Simonetta Ascarelli, pe ...Per il provveditore di Rimini Mario Maria Nanni "la situazione è ingestibile. Manca un prof su cinque, gli insegnanti in servizio devono fare anche i sanitari" ...