Arsenal pronto ad offrire 70 milioni per Dusan Vlahovic (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Vlahovic pronto a lasciare la Serie A, destinazione Arsenal. L’attaccante della Fiorentina fa gola a tanti club d’Europa. I Gunners sono pronti ad offrire 70 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 19 gennaio 2022)a lasciare la Serie A, destinazione. L’attaccante della Fiorentina fa gola a tanti club d’Europa. I Gunners sono pronti ad70 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

violanews : ?? Dalla Premier sembrano pronti a fare sul serio ?? Per #Vlahovic l'#Arsenal gioca a carte scoperte ?? Il punto - infoitsport : Fiorentina, l’Arsenal su Vlahovic. Già pronto il sostituto? - CalcioPillole : #Arsenal sarebbe pronta ad offrire in questi giorni 70 milioni di euro per #Vlahovic. La #Fiorentina intanto cerca… - kraivich39 : RT @violanews: ?? Dalla Premier sembrano pronti a fare sul serio ?? Per #Vlahovic l'#Arsenal gioca a carte scoperte ?? Il punto https://t.co… - FiliipOlsson : RT @violanews: ?? Dalla Premier sembrano pronti a fare sul serio ?? Per #Vlahovic l'#Arsenal gioca a carte scoperte ?? Il punto https://t.co… -