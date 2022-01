Zemmour condannato per insulti razziali: i minori migranti 'sono ladri, assassini e stupratori' (Di martedì 18 gennaio 2022) Lunedì lunedì 17 gennaio il candidato alla presidenza della Repubblica francese Eric Zemmour è stato multato di 10mila euro per incitamento all'odio razziale dal tribunale penale di Parigi per aver ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Lunedì lunedì 17 gennaio il candidato alla presidenza della Repubblica francese Ericè stato multato di 10mila euro per incitamento all'odio razziale dal tribunale penale di Parigi per aver ...

