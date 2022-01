SPECIALE LOCAZIONI NAPOLI

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022) – 18.01.2022 –: prevale la scelta abitativa Nel primo semestre del 2021, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione ahanno registrato un aumento dello 0,5% sui monolocali e una diminuzione dello 0,4% per i bilocali e i trilocali. L’area maggiormente in sofferenza è quella centrale dove si è fatta sentire la minore presenza dei turisti e ciò ha indotto i proprietari di appartamenti affittati a questi ultimi di locarli con contratti di tipo residenziale. Bene la macroarea di Vomero-Arenella (+4,3%, +1,9%, +1,0%). Variazione percentuale dei canoni di locazione per macroarea (I sem 2021 su II sem 2020) Macroarea Monolocali Bilocali Trilocali Centro -3,0 -5,3 -2,8 Posillipo-Chiaia-San ...