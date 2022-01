“Soleil Sorge teme Delia Duran”: ex Vippone ne è convinto ma non esclude un’amicizia (Di martedì 18 gennaio 2022) Soleil Sorge ha davvero paura di Delia Duran? E’ questo il dubbio di un ex Vippone che oggi è intervenuto a Mattino Cinque, nella seconda parte dedicata interamente al Grande Fratello Vip. Lui è Biagio D’Anelli, il quale ha detto la sua sulle ultime dinamiche viste nella spiata Casa di Cinecittà ed intervenute dopo l’ingresso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 gennaio 2022)ha davvero paura di? E’ questo il dubbio di un exche oggi è intervenuto a Mattino Cinque, nella seconda parte dedicata interamente al Grande Fratello Vip. Lui è Biagio D’Anelli, il quale ha detto la sua sulle ultime dinamiche viste nella spiata Casa di Cinecittà ed intervenute dopo l’ingresso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

