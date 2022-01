Sanremo 2022 | un cantante a rischio espulsione | “Sono positivo al Covid”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Manca ormai poco a, ma ciò che si temeva potesse accadere è successo. Uno dei cantanti in corsa per l’evento è risultatoal-19. Con la nuova ondata della variante Omicron, infatti, citantissimi casi di contagio in Italia. Tra quest’ultimi ci è finito anche Aka7even, il quale ha reso noto i fatti sul suo profilo Instagram. Adesso si teme l’esclusione per lui se non dovesse guarire entro una settimana prima della manifestazione., doccia gelata per Amadeus: arriva il rifiuto di un amico Il conduttore siciliano ha ricevuto un altro rifiuto e questa volta arriva da un suo grande amico...

RollingStoneita : #Amadeus l'ha annunciato al Tg1: «Saranno protagonisti assoluti della prima serata». La band, in collegamento da Lo… - Agenzia_Ansa : 'Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto…

Tra poco è di nuovo: tu che ci sei stato tre volte che consigli dai a chi ci va per la prima? Alla fine è la canzone il solo maglione per non prendere freddo. Con Nonno Hollywood mi hanno ...Prima dell'uscita del nuovo album, Cesare Cremonini sarà uno dei super ospiti del Festival di, che si tiene dall'1 al 5 febbraio. Salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston per ...Parte in salita l'avventura della 72° edizione del Festival di Sanremo, uno dei campioni, Aka7even, rischia di saltare la gara Amadeus in ansia, il festival parte tra 13 giorni ed il campione provenie ...Spettacoli e Cultura - L'artista campano è atteso all'Ariston col brano Perfetta Così. Al momento non sembra in dubbio la sua partecipazione al Festival. Abbiate cura di voi stessi e restate in ...