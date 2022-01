“Rottura con il club”: Inter, il prossimo colpo arriva solo a parametro zero (Di martedì 18 gennaio 2022) Il giocatore avrebbe rotto con il club e l’Inter resta in agguato su di lui: le sue qualità piacciono, ma il colpo arriverà solo a zero L’Inter pensa già ai rinforzi da poter compiere in ottica calciomercato. Non solo uscite dunque per il club nerazzurro, ma anche innesti specifici, dopo Onana preso da svincolato che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Il giocatore avrebbe rotto con ile l’resta in agguato su di lui: le sue qualità piacciono, ma ilarriveràL’pensa già ai rinforzi da poter compiere in ottica calciomercato. Nonuscite dunque per ilnerazzurro, ma anche innesti specifici, dopo Onana preso da svincolato che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Eurosport_IT : Dirigenti Juve infuriati con Dybala ?? Sensi verso la Sampdoria ?? Lazio su Vecino ?? Ecco l'edicola del #18gennaio… - steveG870 : @voragini Non è uno schedule un po’ troppo fitto ? Semiotica è una rottura di cazzo mega comunque , non so come fai… - Eurosport_IT : L'edicola del #18gennaio ???? #Calciomercato | #Dybala | #Juventus - PaoloLuraschi : PetrolioWTI 84.67$ Futures di riferimento sul petrolio proseguono ben sostenuti anche in apertura corrente ottava,q… - xBang_Stanx : Che rottura di coglioni le solo stan, tra l'altro con idee altamente discutibili . Giusto per non dire altro, perch… -