Recensione Aragorn | Action Figure LOTR by Diamond Select

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 gennaio 2022) In questaandremo ad analizzare l’di(proveniente da) prodotta daToys Ve lo avevamo già accennato: le recensioni di collezionabili appartenenti alla saga filmica de “Il Signore degli Anelli” non sarebbero finite qui. Ancora una volta, la protagonista dellasarà un’realizzata daToys per la sua collezione basata sulla trasposizione cinematografica di Peter Jackson. Dopo l’analisi dello Hobbit protagonista, quella di Legolas, Gimli e addirittura il Nazgûl, poteva forse mancare lui? Facendo finta che non abbiate letto il titolo, parliamo proprio di: l’erede al trono di ...