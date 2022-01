Quali sono i negozi dove non è obbligatorio il green pass per entrare (Di martedì 18 gennaio 2022) Poche deroghe e un giro di vite più stretto rispetto a quel che si pensava. Nel corso delle prossime due settimane entreranno in vigore le ulteriori restrizioni e limitazioni per chi è sprovvisto di vaccino. Le nuove norme andranno a toccare la quotidianità dei cittadini, visto lo stringimento delle maglie nell’utilizzo della certificazione verde (anche di quella non rafforzata). E così resteranno pochi i negozi e le attività commerciali in cui si potrà entrare (ed effettuare acquisti) senza green pass. negozi senza green pass, Quali sono quelli previsti nel nuovo dpcm Il calendario è già delineato: dal prossimo 20 gennaio occorrerà almeno la certificazione verde base (quella che si ottiene con un tampone antigenico negativo effettuato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Poche deroghe e un giro di vite più stretto rispetto a quel che si pensava. Nel corso delle prossime due settimane entreranno in vigore le ulteriori restrizioni e limitazioni per chi è sprovvisto di vaccino. Le nuove norme andranno a toccare la quotidianità dei cittadini, visto lo stringimento delle maglie nell’utilizzo della certificazione verde (anche di quella non rafforzata). E così resteranno pochi ie le attività commerciali in cui si potrà(ed effettuare acquisti) senzasenzaquelli previsti nel nuovo dpcm Il calendario è già delineato: dal prossimo 20 gennaio occorrerà almeno la certificazione verde base (quella che si ottiene con un tampone antigenico negativo effettuato ...

