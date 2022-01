Pordenone, ufficiale l’arrivo di Vokic dal Benevento (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Va completandosi il mosaico dell’operazione conclusa sull’asse Benevento-Pordenone. Il club friulano ha ufficializzato l’arrivo in prestito fino a giugno 2022 del fantasista Dejan Vokic, che cambia dunque casacca in questa finestra di mercato dopo una prima parte di stagione in cui aveva trovato poco spazio nel Sannio. Il centrocampista sloveno classe ’96 ha infatti messo insieme sette presenze tra campionato e coppa Italia quest’anno per soli 147 minuti complessivi. Di seguito il comunicato ufficiale dei ramarri: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Dejan Vokic. Il calciatore sloveno, classe ‘96, arriva dal Benevento in prestito fino a giugno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Va completandosi il mosaico dell’operazione conclusa sull’asse. Il club friulano ha ufficializzatoin prestito fino a giugno 2022 del fantasista Dejan, che cambia dunque casacca in questa finestra di mercato dopo una prima parte di stagione in cui aveva trovato poco spazio nel Sannio. Il centrocampista sloveno classe ’96 ha infatti messo insieme sette presenze tra campionato e coppa Italia quest’anno per soli 147 minuti complessivi. Di seguito il comunicatodei ramarri: “IlCalcio comunica l’ingaggio del centrocampista Dejan. Il calciatore sloveno, classe ‘96, arriva dalin prestito fino a giugno ...

