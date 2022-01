Ornella Muti stupisce a 66 anni e racconta il suo segreto | bellezza senza tempo

Advertising

SanremoRai : Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Fer… - IlContiAndrea : Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - SimonaCroisette : RT @SanremoRai: Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli htt… - g_caprotti : @ugom65 @SuperSele77 La capisco, qui con Ornella Muti -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Muti

Di serata in serata, dal 1 al 5 febbraio vedremo sul palco di Sanremo 2022, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per chiudere in bellezza.La co - conduttrice che salirà sul palco dell'Ariston di RaiUno la prima sera della kermesse sarà. Icona del cinema italiano, protagonista di oltre 90 film vivrà l'emozione del debutto ...Le è stato domandato innanzitutto come affronta il passare del tempo. Invecchiare non fa piacere a nessuno, io mi tengo il più possibile, ma so che non siamo eterni, accetto con serenità il tempo che ...Ornella Muti sarà la prima co-conduttrice a salire sul palco dell'Ariston della 72esima edizione del Festival di Sanremo.