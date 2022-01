Non si trovano i ponteggi, in panne il cantiere per il terminal Verrocchio. 'Tutta colpa della bolla' (Di martedì 18 gennaio 2022) ANCONA - A questo punto dell'opera, secondo il piano dei lavori, dove un tempo sorgeva la fornace ottocentesca del Verrocchio già dovremmo veder svettare i pilastri alti più di otto metri per issare ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 18 gennaio 2022) ANCONA - A questo punto dell'opera, secondo il piano dei lavori, dove un tempo sorgeva la fornace ottocentesca delgià dovremmo veder svettare i pilastri alti più di otto metri per issare ...

Advertising

borghi_claudio : @GiorgioGa78 Calma, non è ancora crollato, e se crollerà è normale che sia così. Le cose cambiano nella società, il… - giulsbarauau00 : purtroppo rudy quest anno non ce la fa proprio e non sa più cosa fare mette in atto solo mosse contrastanti tra lor… - tw_azuech : @ilmanifesto 42 anni di guerra fredda non dovrebbero aver insegnato nulla ad entrambe le parti? Tutto intorno però… - nonvedogioie : Che schifo mamma mia Questi il calcio lo vivono male, e la colpa è solo la loro Sono esaltati nonostante squadra e… - cazzonesobro : @Inmyplac3 che poi perché sta cosa che non si trovano più tutti bha -