Napoli, pugni in faccia a donne incontrate a caso in strada: identificato l'aggressore (Di martedì 18 gennaio 2022) È stato finalmente identificato e denunciato dagli agenti di Polizia, l'uomo che in questi giorni si aggirava per le vie del centro di Napoli, aggredendo e picchiando donne a caso che passeggiavano in strada. Si tratta di A.S., 45enne senza fissa dimora con pregiudizi di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

