Musetti-De Minaur in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2022

(Di martedì 18 gennaio 2022) Lorenzoaffronterà Alex Deal primo turno degli. Sorteggio sfortunato per il giovane tennista nativo di Carrara, il quale cercherà riscatto sul cemento outdoor aussie; proprio un giocatoreo, il beniamino di casa, di fronte all’azzurrino. De, dal rendimento gradualmente più alto negli ultimi tempi dopo un periodo grigio, approccerà al match con i favori del pronostico a discapito dell’opponente nostrano., dal canto suo, ripartirà da Melbourne per superare un periodo scarno di risultati prestigiosi, contando sull’ampiezza sensazionale del suo bagaglio tecnico. SEGUI IL LIVE DEL MATCH TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, ...

Advertising

WeAreTennisITA : Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Min… - infoitsport : Musetti-De Minaur oggi, Australian Open 2022: orario, tv, programma, streaming - pamelam35 : @dlgold alex de minaur > Musetti - infoitsport : Musetti-De Minaur, Australian Open 2022: programma, orario, tv, streaming, quando gioca - ilveggente_it : ??#TENNIS #AUSTRALIANOPEN #Musetti Vs #deMinaur è un match valido per il primo turno degli Australian Open che si… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Minaur

La sfida trae Desi disputerà oggi non prima delle ore 9.00 (sarà il quarto match sulla Margaret Court Arena, il primo della sessione notturna). L'incontro sarà visibile in diretta live su ...- A. De(32) S. Stephens - E. Raducanu (17) John Cain Arena Sessione diurna - Dalle 01.00 italiane P. Kvitova (20) - S. Cirstea A. Kontaveit (6) - K. Siniakova Non prima delle 05.00 ...Manca sempre meno all'esordio di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2022. Tra poche ore l'azzurro sfiderà infatti l'australiano Alex De Minaur (n.42 ATP): in palio un posto al secondo turno dove ci ...Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Alex De Minaur al primo turno degli Australian Open 2022. Come seguire il match in diretta tv e streaming oggi ...