Metsola | P V &F | «Ora politiche davvero pro life»

Advertising

berlusconi : Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L’abbiamo sostenuta con co… - ilpost : Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo - Avvenire_Nei : Ue. Metsola eletta presidente del Parlamento Europeo. «Raccolgo l'eredità di Sassoli» - BertaIsla : RT @Moonlightshad1: A Malta, il paese di #Metsola, l'aborto è ancora illegale: insieme a San Marino è la nazione europea che proibisce l'in… - SabrinaLuise8 : RT @Europarl_IT: ???? Roberta Metsola (PPE, Malta) è stata eletta Presidente del Parlamento europeo al primo turno con 458 voti. @RobertaMet… -

Ultime Notizie dalla rete : Metsola &F

Nel suo intervento,, ha speso parole anche per la lotta al cambiamento climatico, per portare l'UE a essere il primo continentale con neutralità di emissioni, traguardo indispensabile per ...Roma, 18 gen 15:11 - Oggi la Lega ha votato convintamente per un presidente del Parlamento europeo che ha posizioni a favore della vita, della famiglia, dell'identità...Non poteva auspicarsi un compleanno migliore Roberta Metsola . La politica maltese, 43 anni oggi, è la nuova presidente del Parlamento ...Ecco chi è la nuova presidente del Parlamento Europeo per i prossimi due anni e mezzo, eletta oggi per succedere a David Sassoli ...