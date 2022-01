Medici di base, Moratti: “In Lombardia il 6% è pronto a seguire più pazienti” (Di martedì 18 gennaio 2022) MILANO – Sono il 6% i Medici di Medicina generale (Mmg) della Lombardia pronti a seguire un maggior numero di pazienti. E’ quanto emerge dall’intervento della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha risposto oggi, in Consiglio regionale, a una interrogazione avanzata dal M5S che chiedeva alla Giunta di intraprendere azioni per far fronte alla carenza di ‘Medici di Medicina generale’ (o ‘Medici di base’). “Ci sono cittadini che non riescono ad avere un medico di Medicina generale: è una vera emergenza che deve essere risolta con risorse amministrative messe a disposizione degli Mmg, che non ce la fanno più”, ha denunciato Fumagalli. ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 gennaio 2022) MILANO – Sono il 6% idina generale (Mmg) dellapronti aun maggior numero di. E’ quanto emerge dall’intervento della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia, che ha risposto oggi, in Consiglio regionale, a una interrogazione avanzata dal M5S che chiedeva alla Giunta di intraprendere azioni per far fronte alla carenza di ‘dina generale’ (o ‘di’). “Ci sono cittadini che non riescono ad avere un medico dina generale: è una vera emergenza che deve essere risolta con risorse amministrative messe a disposizione degli Mmg, che non ce la fanno più”, ha denunciato Fumagalli. ...

