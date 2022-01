L' intervista - Pazzini Kia | Fleet manager | ampliate le car policy per contrastare la crisi dei chip

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo la laurea in Economia all'Università La Sapienza di Roma, Robertoha iniziato la sua lunga esperienza nel mondo automotive alla Mercedes-Benz Italia, occupandosi tra l'altro dei marchi Chrysler e Jeep quando appartenevano alla galassia Daimler; passato poi alla FCA, è approdato nel 2012 alla Kia, della quale è oggiand used car seniordei micro: come la state affrontando, per il mondo dei clienti aziendali?La situazione del settore automotive, lato supply, è in forte, ma, per quanto ci riguarda, fino a oggi abbiamo gestito piuttosto bene la situazione relativa ai semiconduttori, grazie soprattutto al nostro Dna aziendale che ci ha visti da sempre pianificare con attenzione e con largo anticipo tutta la nostra produzione e, di conseguenza, ...