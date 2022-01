Licei quadriennali | D’Elia | una moda | i miei colleghi dirigenti scolastici prima di entusiasmarsi dovrebbero farsi delle domande

Advertising

orizzontescuola : Licei quadriennali, D’Elia: una moda, i miei colleghi dirigenti scolastici prima di entusiasmarsi dovrebbero farsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Licei quadriennali

Orizzonte Scuola

E debuttano ie gli istituti tecniciScuola, salvi fino a marzo i 14mila dipendenti Ata assunti con contratti Covid. E' polemica sulle Ffp2 gratuite solo per pochi docenti ...E debuttano ie gli istituti tecniciIss, tasso in intensiva 26,7 casi ogni 100mila per i non vaccinati e 0,9 per chi fa fatto la terza dose ...Le materie scientifiche sono potenziate con un maggior numero di ore e con un approccio multidisciplinare mentre l'informatica viene estesa in modo trasversale a tutte le materie. Il percorso quadrien ...A partire dal prossimo anno scolastico il «Masotto» di Noventa Vicentina sarà l’unico istituto scolastico pubblico in Veneto (e uno dei 28 dislocati sul territorio nazionale) a ospitare un nuovo corso ...